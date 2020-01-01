На Киевщине раскрыли ужасное убийство женщины

Полицейские задержали убийцу.

В Киевской области полицейские задержали 48-летнего мужчину, который убил женщину, а потом с целью сокрытия преступления расчленил её тело, сжег голову и конечности. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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По версии досудебного следствия, жительница одного из сел Белоцерковского района сообщила в полицию об исчезновении своей 35-летней знакомой.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что пропавшая женщина – мертва. Также они пришли к выводу, что к смерти потерпевшей причастен её сожитель.

По данному факту следователи открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Фигуранта задержали. Он сознался в преступлении.

Во время ссоры в гараже фигурант ударил свою знакомую. Она упала на металлический выступ и потеряла сознание. В дальнейшем злоумышленник несколько раз возвращался к умершей женщине. Он отрезал голову и конечности, которые затем спалил. Тело он утопил в водоеме.

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Как выяснилось, женщину он убил из-за того, что она постоянно требовала у него деньги. Сиротам остались четверо детей.

Ранее стало известно, что в Киеве полицейские задержали местного жителя, который убил своего 6-летнего сына.