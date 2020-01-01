Непогода связана с влиянием циклона, объяснили синоптики.

В Украине объявили штормовое предупреждение: До 40 см снега и метели depositphotos.com

В Украине начинает портиться погода, из-за чего Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Ожидается, что непогода проявит себя 7-8 февраля, в воскресенье и понедельник. Подробности о снегопадах в регионах и сильном ветре передает пресс-служба ведомства.

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Так, в стране ожидается осложнение погодных условий в связи с выходом циклона с запада. В воскресенье, 7 февраля, в Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный снег, и снег с дождем в Закарпатье. Также будет наблюдаться гололедица на дорогах. Ветер будет со скоростью 15-20 м/с. В регионах объявлен I, желтый, уровень опасности.

8 февраля, в понедельник, непогода распространится на другие области. Так, в западных регионах, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях, пройдет сильный снег. Будут метели и порывы ветра 15-20 м/с. Выпадет 20-30 см осадков, а в Волынской, Львовской и Ровенской областях выпадет до 40 см снега.

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На Прикарпатье, Закарпатье, на юге и в Кировоградской с Днепропетровской областями 8 февраля будет снег с дождем. В Укргидрометцентре ожидают гололед и налипание мокрого снега. Объявлен I, желтый, уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в Украину на выходных вернутся сильные морозы. Местами столбик термометров опустится до -22 градусов.