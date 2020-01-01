Минюст назвал первые три тюрьмы на продажу

Первую тюрьму продадут в марте.

Первыми пенитенциарными учреждениями, которые Министерство юстиции продаст в 2021 году на открытых аукционах, станут исправительный центр и две исправительные колонии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Минюст Украины.

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В частности, на аукцион в числе первых выставят Ирпенский исправительный центр №132, Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе. Они не работают, находятся в "консервации".

Эти пенитенциарные учреждения занимают большую территорию. Так, например, у Ирпенского исправительного центра №132 площадь земельных участков составляет 8,3 гектара и строений - 27830,6 квадратных метра.

Напомним, в прошлом году Минюст планировал выставить на продажу около 30 тюрем, исправительных центров и СИЗО, которые не функционируют. На вырученные деньги рассчитывают построить новые СИЗО.

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Продажи будут осуществляться на открытом электронном аукционе через систему "Prozorro-Продажи".

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что первую тюрьму продадут уже в марте текущего года.