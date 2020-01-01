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Минздрав заявил о сотнях повторных заражений COVID

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Люди повторно заражаются через три-шесть месяцев после выздоровления.
Максим Степанов обещает учесть данный аспект в кампании вакцинации
Максим Степанов обещает учесть данный аспект в кампании вакцинации
Степанов Фейсбук

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией, пишет Интерфакс-Украина.

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“Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний“,- сказал чиновник.

По словам министра, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Степанов также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.

Напомним, в Минздраве подтвердили продление карантина до 30 апреля. Нормативный акт уже разработан, заявил министр Степанов.

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Теги: коронавирус, Минздрав, Степанов
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