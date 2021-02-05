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"Отменить уже невозможно": Глава СНБО о блокировке каналов

Комментариев: 4
Решение принято на основе серьезной доказательной базы, собранной спецслужбами.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
Фейсбук СНБО

Санкции против каналов “112 Украина“, NewsOne и ZIK отменить невозможно. Решение готовилось продолжительное время и основывается на материалах спецслужб. Об этом на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет РБК-Украина.

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В частности, он снова назвал работу этих телеканалов информационным терроризмом.

“И до того времени, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы об их деятельности на территории Российской Федерации, пока не собрали все это в единый пул, мы не могли принять это решение. Тогда бы мы столкнулись с определенной опасностью отмены таких решений. Эти решения отменить уже невозможно“, - отметил Данилов.

Он уточнил, что украинские службы собирали информацию на протяжении восьми месяцев.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский утвердил санкции против трех украинских телеканалов, принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Закрытие каналов власти назвали противодействием российской пропаганде.

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Теги: телеканал, санкции, СНБО, Данилов
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Комментариев (4)
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Свидома-Погань    05.02.2021, 17:25
Оценка:  -25
Свидома-Погань
В стране где суды ручные,слова Доказательная база звучат смешно.Слава Украине!!!
Путин-Xyйло    05.02.2021, 17:43
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Йди в сраку, хyйлабот!
WTF2wtf    05.02.2021, 18:11
Оценка:  +2
WTF2wtf
Быдло многостаночное оккупантов из раши,
поговаривают,
что компромат на Мертвечука с братвой слили высокопоставленные люди из раши ... из-за "конкуренции" с этим же Мертвечуком по контролю над вывозом с оккупированного Донбасса ворованного угля
WTF2wtf    05.02.2021, 18:12
Оценка:  +1
WTF2wtf
... и компромат реальный, уже проверенный
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