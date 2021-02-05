В Украине ещё не выявили "британский" штамм СOVID, – Степанов

Делают слишком мало соответствующих исследований.

В Украине на данный момент до сих пор медики не выявили "британский" штамм коронавируса. Такое заявление сегодня во время брифинга с "Европейской Бизнес Ассоциацией" сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "УНН".

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По его словам, в Украине исследования на "британский" штамм коронавируса практически не проводят из-за того, что это стоит слишком дорого.

Министр сообщил, что в нашей стране исследования на "британский" штамм коронавируса делают только периодически.

Между тем, новый штамм СOVID-19, впервые обнаруженный в Великобритании осенью 2020 года, сейчас распространился уже в более чем 60 странах мира. Он более заразен и имеет меньший инкубационный период, чем первоначальный вирус.

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Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 5 февраля 2021 года было подтверждено 1 237 169 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 063 591 человек, а 23 387 – умерли.