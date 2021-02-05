Людям угрожают увольнением.

Известно, как в ОРДЛО заставляют прививаться COVID-вакциной из РФ EPA/UPG

В ОРДЛО местных жителей заставляют прививаться российской COVID-вакциной, хотя люди от нее отказываются. Чтобы заставить сделать прививку гражданам угрожают увольнением и лишением премий. Об этом сообщили в “Восточной правозащитной группе”.

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По имеющейся информации, от вакцины из РФ отказываются жители временно оккупированной Луганской области. Речь идет о Красном Луче, Антраците и Лутугино. Местные псевдовласти заставляют вакцинировать медиков, сотрудников оккупированных администраций и боевиков.

В данный момент известно о почти 30 отказах со стороны населения. Однако, указывается в сообщении, данная цифра постоянно растет.

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Известно, что медицинским работникам за отказ от российской прививки угрожают невыплатой надбавок и премий. Боевикам угрожают отправкой на передовую или увольнением. А что касается представителей оккупационных властей, их шантажируют неоплатой больничного при заболевании коронавирусом, или же увольнением.

Ранее сообщалось, что в Минздраве сообщили о сотнях повторных заражений COVID-19.