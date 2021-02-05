В Крыму бюджетников принуждают колоть "Спутник V" – Кориневич

Работникам бюджетной сферы в Крыму грозят увольнением за отказ от вакцинации.

Работникам бюджетных учреждений в оккупированном Крыму угрожают увольнением из-за отказа сделать прививку российской вакциной от коронавируса “Спутник V“. Об этом во время онлайн-пресс-конференции заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, пишет Укринформ.

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“Люди, которые работают в больницах, или работники бюджетной сферы, например, учителя, просто не имеют возможности сказать: “Нет, я не хочу получать эту вакцину“. Поскольку если они откажутся от этой вакцины, их уволят. Их руководители открыто им это говорят“, - заявил он.

По словам постпреда, люди боятся делать прививки российским “Спутником V“, потому что эта вакцина не протестирована, нет результатов относительно ее эффективности или воздействия на здоровье человека.

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Кориневич добавил, что Украина сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности украинцев из контролируемых правительством территорий в лечении COVID-19.

Напомним, Кремль подтвердил поставки “Спутника“ в ОРДЛО. Российская вакцина будет поставляться на оккупированный Донбасс.