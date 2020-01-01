Жителя Хмельнитчины оштрафовали за продажу книг о расизме

Запрещенную литературу он хранил в гараже.

В Хмельницкой области суд признал 57-летнего местного жителя виновным в распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию, и оштрафовал его на 17 тыс. гривен. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

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Прокуратура в суде доказала, что обвиняемый с целью распространения купил шесть запрещенных в Украине книг. В них пропагандируется культ насилия и жестокости, расовая, национальная и религиозная нетерпимость и дискриминация.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 300 УК Украины.

Обвиняемого разоблачили в ноябре 2020 года после, того, как он продал две запрещенные книги за 300 гривен.

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Во время следствия обвиняемый полностью свою вину признал, поэтому прокурор заключил с ним договор про признание виновности. Суд его оштрафовал на 17 тыс. гривен. Вся запрещенная литература изъята.

Ранее стало известно, что в 2020 году в Украину из РФ запретили ввозить шесть книг российского издательства. Причина - пропаганда в книгах страны-агрессора, тоталитарного режима и его символики.