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Украина договорилась о поставках еще 12 млн доз вакцин

Комментариев: 2
Речь идет о британской и американской вакцине, произведенной по лицензии в Индии.
Украина получит еще 12 млн доз вакцины
Украина получит еще 12 млн доз вакцины
depositphotos.com

Украина уже подтвердила получение 12 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента Владимира Зеленского, информирует президентская пресс-служба.

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Отмечается, что речь идет о вакцинах производства компаний AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

“Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 миллионов доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок“, - отметил Зеленский.

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Как пояснил глава Минздрава, в Украину будут поставляться вакцины, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США). Но производятся эти препараты по лицензионным соглашениям компанией Serum Institute в Индии. Контракт на поставку будет реализован через агентство Crown Agents.

Напомним, несколько стран ЕС перепродадут Украине излишки COVID-вакцин. Украина находится на финальной стадии консультаций по перераспределению части излишков вакцины от коранвируса.

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Теги: коронавирус, вакцина, Степанов, Зеленский, президент, Минздрав
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Комментариев (2)
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Graddfеydd    05.02.2021, 18:07
Оценка:  -25
Graddfеydd
Какой состав вакцины ?
Кто будет отвечать за смерти после вакцинации ?
WTF2wtf    05.02.2021, 18:26
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ты наверное знаешь состав "путинской" вакцины, которую обязали на россии колоть некоторым даже еще до завершения ее испытаний?
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