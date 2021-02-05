Украина договорилась о поставках еще 12 млн доз вакцин

Речь идет о британской и американской вакцине, произведенной по лицензии в Индии.

Украина уже подтвердила получение 12 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента Владимира Зеленского, информирует президентская пресс-служба.

Читай также: Если врачи откажутся вакцинироваться: МОЗ озвучил позицию

Отмечается, что речь идет о вакцинах производства компаний AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

“Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 миллионов доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок“, - отметил Зеленский.

Читай также: COVID-прививки для переболевших могут отложить – Ляшко

Как пояснил глава Минздрава, в Украину будут поставляться вакцины, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США). Но производятся эти препараты по лицензионным соглашениям компанией Serum Institute в Индии. Контракт на поставку будет реализован через агентство Crown Agents.

Напомним, несколько стран ЕС перепродадут Украине излишки COVID-вакцин. Украина находится на финальной стадии консультаций по перераспределению части излишков вакцины от коранвируса.