В пользу девочки также взыскано 500 тыс грн за моральный ущерб.

Винничанин получил 13 лет тюрьмы за изнасилование 7-летней падчерицы depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В пятницу, 5 февраля, суд назначил наказание винничанину, который изнасиловал 7-летнюю падчерицу. Мужчину приговорили к 13 годам тюремного заключения. Подробности передает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

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Известно, что обвинительный акт был направлен в суд в июне 2020 года. Отчима обвиняли в изнасиловании малолетней падчерицы, которой только исполнилось 7 лет.

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Суд рассмотрел обвинительный акт и признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначено наказание в виде тюремного заключения на 13 лет. Также в пользу девочки взыскана сумма в 500 тыс грн в качестве возмещения нанесенного морального ущерба, говорится в сообщении.

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