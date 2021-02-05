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"В Украине идет шпионская война, агентура просто безумная" – СНБО

Комментариев: 5
Украинцы не замечают, но помимо войны на фронте идет еще и война шпионская, говорит глава СНБО.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
кадр из видео

В Украине идет шпионская война, а агентурная сеть России на территории Украины “просто безумная“. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время Киевского форума безопасности 5 февраля.

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Секретарь СНБО отметил, что решение о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов готовилось в атомсфере полной секретности из-за активной деятельности агентов государства-агрессора.

“Еще с начала 90-х - я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная“, - отметил Данилов.

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По его словам, в Украине идет шпионская война, которую общественность не замечает, но всё равно на себе ощущает.

У нас идет, скажем так, не только война горячая, которая есть на территории Донецкой и Луганской области, оккупированной Российской Федерацией. У нас есть информационная война. И у нас есть еще, скажем так, так называемая шпионская война, которую они ведут каждый день, - отметил секретарь СНБО.

Напомним, глава СНБО заявил, что блокировку каналов “отменить уже невозможно“. Решение принято на основе серьезной доказательной базы, собранной спецслужбами.

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Теги: СНБО, Данилов, Россия, шпионаж
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Комментариев (5)
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ldferwws    05.02.2021, 18:50
Оценка:  -25
ldferwws
СНБО-Сборище Неизлечимо Больных Отбросов.Поэтому неудивительно что там не знают что в Украине есть Конституция и верховенство право.А решения принимает исключттельно суд,а не упоротые проамериканские русофобы на основании собственных домыслов,видений,подозрений,предп оложений...
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:02
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Насчет фобии ты загнул, Бес. Вас, мокшей, никто не боится. Вы, тупые, вечнобухие, агрессивные вонючие бабуины вызываете у людей не страх, а чувство омерзения и брезгливости.
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:02
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Насчет фобии ты загнул, Бес. Вас, мокшей, никто не боится. Вы, тупые, вечнобухие, агрессивные вонючие бабуины вызываете у людей не страх, а чувство омерзения и брезгливости.
WTF2wtf    05.02.2021, 19:27
Оценка:  +2
WTF2wtf
Шизоидное быдло оккупантов из раши,
дорогу нахyй заешь прекрасно - скачи, гниль многостаночная ...
vicinq    05.02.2021, 18:44
Оценка:  +3
vicinq
Всю жо.аблокавскую падаль закрыть пожизненно с конфискацией и тех кто вздумает посочувствовать туда же прицепом....Вычистить воздух свободной Украины можно только так и без сантиментов....
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