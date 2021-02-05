"В Украине идет шпионская война, агентура просто безумная" – СНБО

Украинцы не замечают, но помимо войны на фронте идет еще и война шпионская, говорит глава СНБО.

В Украине идет шпионская война, а агентурная сеть России на территории Украины “просто безумная“. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время Киевского форума безопасности 5 февраля.

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Секретарь СНБО отметил, что решение о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов готовилось в атомсфере полной секретности из-за активной деятельности агентов государства-агрессора.

“Еще с начала 90-х - я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная“, - отметил Данилов.

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По его словам, в Украине идет шпионская война, которую общественность не замечает, но всё равно на себе ощущает.

У нас идет, скажем так, не только война горячая, которая есть на территории Донецкой и Луганской области, оккупированной Российской Федерацией. У нас есть информационная война. И у нас есть еще, скажем так, так называемая шпионская война, которую они ведут каждый день, - отметил секретарь СНБО.

Напомним, глава СНБО заявил, что блокировку каналов “отменить уже невозможно“. Решение принято на основе серьезной доказательной базы, собранной спецслужбами.