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Зеленский о “запрете” Булгакова: “Не читайте советских газет”

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"Мастера и Маргариту" издавали 39 раз включительно с прошедшим годом, заявил глава государства.
Зеленский о “запрете” Булгакова: “Не читайте советских газет”
Зеленский о “запрете” Булгакова: “Не читайте советских газет”
Офис президента

Владимир Зеленский снял новый видеоблог, в котором коснулся темы издательства книг на русском языке. Ролик президент начал с известной цитаты украинского писателя Михаила Булгакова. Он появился на странице Зеленского в Facebook, подробности также передает Офис президента.

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По словам Зеленского, в Украине нет проблем с издательством книг на русском языке. В центре Киева можно купить книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина.  

Президент отметил, что включительно с прошедшим годом “Мастера и Маргариту” издавали 39 раз. Роман также присутствует в школьной программе. Что касается ввоза книги в страну, было выдано 14 разрешений.  

Глава государства объяснил, что лишь одному издательству было отказано в ввозе изданий “Мастера и Маргариты”, но дело было не в авторстве Булгакова, а в предисловии. В последнем указывались деятели, поддерживающие временную оккупацию Крыма.  

“Короче говоря, новость про запрет Булгакова в Украине - это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба”, - сказал он.  

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Зеленский добавил, что некоторые депутаты, эксперты и СМИ вводят общество в заблуждение, ведь книги писателя находятся в продаже в Украине.

Президент также призвал украинцев “не читать советских газет”, и дополнил известную цитату Булгакова своими словами. 

“Не читайте перед обедом советских газет. И, позвольте дополнить классика, не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите получить на обед порцию сочного, отборного вранья”, - объяснил Зеленский. 

Ранее сообщалось, что в свежем видеоблоге Владимир Зеленский прокомментировал блокировку трех телеканалов.   

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Теги: книги, Владимир Зеленский, президент, Михаил Булгаков, запрет, каналы
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