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Комитет Рады одобрил законопроект об интернировании россиян

Комментариев: 5
В случае необходимости граждан РФ, живущих в Украине, можно будет принудительно переселять.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
МВД / Телеграм

Евроинтеграционный комитет Верховной Рады дал положительный вывод по законопроекту №4327, который предусматривает возможность принудительного отселения россиян. Об этом информирует пресс-служба парламента.

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“Таким, который не противоречат праву ЕС, комитет признал проект закона №4327 об упорядочении вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период“, - гласит сообщение.

Данный проект закона в Верховную Раду внес Кабинет министров. Документ предлагает разрешить принудительное отселение в определенные места граждан России, находящихся на территории нашей страны. Но только в случае, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности.

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Согласно проекту, Служба безопасности Украины обязана во время особого периода выявлять на территории Украины граждан государства-агрессора, которые представляют угрозу национальной безопасности нашего государства, и сообщать о них Генштабу Вооруженных сил Украины.

Последний же должен принять решение об интернировании (отселении) таких лиц с учетом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности.

Напомним, данный проект закона правительство внесло в Раду в начале ноября 2020 года. Пока документ проходит согласования в парламентских комитетах.

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Теги: законопроект, Россия, иностранцы, Верховная Рада
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:52
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Пипец. За три дня все перевернулось. Зеленые вдруг стали бандеровцами. Я рад.
ВасяизИваново    05.02.2021, 19:48
Оценка:  -24
ВасяизИваново
Це вирно - геть ...оскалей з вильной Украины, усе сало пожрало.
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:49
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Голодному мокше везде сало мерещится. Сам не можешь вырастить, рукожопый алкоголик?
verbion    05.02.2021, 19:32
Оценка:  -26
verbion
Ждём когда и Россия примет такой же закон, и миллионы украинцев повалят в свою самую нищую
Путин-Xyйло    05.02.2021, 19:32
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
ОПОшлак весь с рашистскими паспортами, выселяйте не ошибетесь!
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