Комитет Рады одобрил законопроект об интернировании россиян

В случае необходимости граждан РФ, живущих в Украине, можно будет принудительно переселять.

Евроинтеграционный комитет Верховной Рады дал положительный вывод по законопроекту №4327, который предусматривает возможность принудительного отселения россиян. Об этом информирует пресс-служба парламента.

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“Таким, который не противоречат праву ЕС, комитет признал проект закона №4327 об упорядочении вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период“, - гласит сообщение.

Данный проект закона в Верховную Раду внес Кабинет министров. Документ предлагает разрешить принудительное отселение в определенные места граждан России, находящихся на территории нашей страны. Но только в случае, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности.

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Согласно проекту, Служба безопасности Украины обязана во время особого периода выявлять на территории Украины граждан государства-агрессора, которые представляют угрозу национальной безопасности нашего государства, и сообщать о них Генштабу Вооруженных сил Украины.

Последний же должен принять решение об интернировании (отселении) таких лиц с учетом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности.

Напомним, данный проект закона правительство внесло в Раду в начале ноября 2020 года. Пока документ проходит согласования в парламентских комитетах.