Народный депутат Тарас Козак требует от Центра противодействия коррупции прекратить распространение недостоверной информации

В пятницу вечером, 5 февраля, народный депутат от фракции “Оппозиционный блок – За життя“ Тарас Козак заявил , что распространенная представителем Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк информация о якобы его связях с “Л/ДНР“ не соответствует действительности.

“Приведенная в статье информация о моей так называемой “связи с ЛДНР“ не соответствует действительности (недостоверна) и нарушает мои личные неимущественные права тем, что бездоказательно обвиняет меня в противоправных действиях, за которые законодательством Украины установлена ​​уголовная ответственность. В то же время эта информация является неоднозначной и манипулятивной, вследствие искажения автором фактов и искажения обстоятельств“, - отметил он.

“Распространение представителем Центра противодействия коррупции циничной лжи обо мне связано с целью дискредитации меня, как народного депутата, и оппозиционной политической силы, которую поддерживает значительная часть украинских избирателей. Домыслы Каленюк оскорбляют мою честь, достоинство и деловую репутацию как государственного деятеля. Поэтому требую от автора клеветнической статьи прекратить заказное распространение заведомо недостоверной и оскорбительной информации в отношении меня“, - подытожил Козак.