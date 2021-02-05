Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Народный депутат Тарас Козак требует от Центра противодействия коррупции прекратить распространение недостоверной информации

Комментариев: 2
Народный депутат Тарас Козак требует от Центра противодействия коррупции прекратить распространение недостоверной информации

В пятницу вечером, 5 февраля, народный депутат от фракции “Оппозиционный блок – За життя“ Тарас Козак заявил, что распространенная представителем Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк информация о якобы его связях с “Л/ДНР“ не соответствует действительности. 

“Приведенная в статье информация о моей так называемой “связи с ЛДНР“ не соответствует действительности (недостоверна) и нарушает мои личные неимущественные права тем, что бездоказательно обвиняет меня в противоправных действиях, за которые законодательством Украины установлена ​​уголовная ответственность. В то же время эта информация является неоднозначной и манипулятивной, вследствие искажения автором фактов и искажения обстоятельств“, - отметил он.

“Распространение представителем Центра противодействия коррупции циничной лжи обо мне связано с целью дискредитации меня, как народного депутата, и оппозиционной политической силы, которую поддерживает значительная часть украинских избирателей. Домыслы Каленюк оскорбляют мою честь, достоинство и деловую репутацию как государственного деятеля. Поэтому требую от автора клеветнической статьи прекратить заказное распространение заведомо недостоверной и оскорбительной информации в отношении меня“, - подытожил Козак.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ldferwws    05.02.2021, 21:22
Оценка:  -22
ldferwws
Клоун в агонии очень боится ОПЗЖ.Поэтому запросил разрешение на беспредельную расправу с неугодными ему СМИ у своих госдеповских хозяев.Только вот его хозяева не помогут ему на выборах,если конечно он вообще до этих выборов удержится в своём кресле.Клоун-политический труп.
Путин-Xyйло    05.02.2021, 21:11
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Жду что мертвечук заявит что Хубла вообще не знает и не кум он ему
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь