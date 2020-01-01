День сурка, большая вода и пожары: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 1-5 февраля 2021 года: чем жила Украина и мир.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 1-5 февраля.

В Броварах женщина, поссорившись с администратором отеля, подожгла в своем номере кровать. В Первомайске Николаевской области горел торговый центр.

В Мариуполе нашли огромный тайник боеприпасов. В Черновцах прорвало магистральный водопровод. В Одессе обрушилась стена дома.

В Германии и во Франции наводнения. Масштабные лесные пожары начались в Австралии.

В Британии нашли старое письмо с точными предсказаниями будущего. В Египте нашли мумию с золотым языком.

Жительницу Запорожья задержали за контрабанду икон в РФ. В Донецкой области открыто дело за вовлечение детей в военный конфликт.

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