День сурка, большая вода и пожары: фото недели
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 1-5 февраля.
В Броварах женщина, поссорившись с администратором отеля, подожгла в своем номере кровать. В Первомайске Николаевской области горел торговый центр.
В Мариуполе нашли огромный тайник боеприпасов. В Черновцах прорвало магистральный водопровод. В Одессе обрушилась стена дома.
В Германии и во Франции наводнения. Масштабные лесные пожары начались в Австралии.
В Британии нашли старое письмо с точными предсказаниями будущего. В Египте нашли мумию с золотым языком.
Жительницу Запорожья задержали за контрабанду икон в РФ. В Донецкой области открыто дело за вовлечение детей в военный конфликт.
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