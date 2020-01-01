Степанов объяснил, почему COVID-вакцину будут поставлять из Индии

Индийские заводы Serum Institute производят все вакцины AstraZeneca и Novavax. Основная часть препаратов уходит в Великобританию.

Препараты от коронавируса для Украины от фармацевтических компаний AstraZeneca и Novavax будут поставлять из Индии, поскольку там расположены мощности по производству вакцин. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, в начале переговорного процесса был вариант поставки вакцин из завода, находящегося в России. Однако правительство этот вариант отвергло и остановилось на индийском Serum Institute.

Известно, что Serum Institute институт производит практически все вакцины для Великобритании. Это, по словам министра, мощности AstraZeneca.

"Serum Institute для нас полностью понятное предприятие, одно из крупнейших в мире по производству вакцин и они изготовляют вакцины и для AstraZeneca и для Novavax", - добавил Степанов.

Как мы писали ранее, Украина получит 12 млн доз вакцин от коронавируса.

Платно привиться от COVID можно будет вне очереди - Степанов



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet