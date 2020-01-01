В СНБО заявили о новых санкциях против нардепов

У СНБО есть достаточно аргументов для введения новых санкций, как на физические, так и на юридические лица.

В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны может ввести новые санкции. Они будут касаться некоторых народных депутатов Украины. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Уверен, что в ближайшее время санкции продолжатся против определенной категории физических и юридических лиц. Более того, могу сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде", - заявил Данилов.

Он добавил, что у СНБО есть достаточно доказательств для ведения подобных ограничений.

"И если кто-то думает, что это была одноразовая акция, то он глубоко ошибается", - подчеркнул Данилов, отметив, что новые санкции коснутся и физических и юридических лиц.

Напомним, во вторник, 2 февраля, сроком на пять лет были введены санкции против трех украинских телеканалов и народного депутата Тараса Козака.



Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении объяснил санкции СНБО.

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