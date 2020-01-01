Электронная трудовая книжка: как начислят пенсию

Теперь информация будет храниться в специальных центрах обработки данных, основном и резервном. Она не затеряется.

Потеряться ничего не может - ПФУ pfu.gov.ua

В Пенсионном фонде Украины есть центры обработки данных, где проходит полное дублирование информации. Сведения для начисления пенсии при переходе с бумажного носителя на электронный не потеряются. Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий в эфире канала Украина 24.

"Роль трудовой - это информация о трудовых отношениях. На сегодняшний день эта информация поступает в ПФУ от работодателей. Она накапливается, она есть, включая должность, профессиональные признаки работы, приказы о приеме и увольнении с работы. Эта информация уже есть", - рассказал Малецкий.

Он уверил, что информация не пропадет, поскольку в ПФУ для этого создают необходимые условия.

"У нас есть основной и резервный центры обработки данных, у нас проходит полное дублирование информации. Поэтому потеряться ничего не может", - подчеркнул замглавы правления ПФУ.

Напомним, что в Украине ввели электронные трудовые книжки, в которой содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Накануне сообщалось, что в Украине вводят автоматическое начисление пенсий. Документ упрощает доступ к информации о трудовом стаже.



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