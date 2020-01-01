Аваков в запрете ряда телеканалов увидел освобождение Донбасса и Крыма

Глава МВД призвал не путать понятия "свобода слова" с "антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора".

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал введение санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK началом освобождения территории Украины. Об этом в пятницу, 5 февраля, он заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По словам Авакова, таким образом началось освобождение не только Донбасса, но и Крыма.

"Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма", - сказал он.

Также Аваков выступил против диалога с Россией. Министр отметил, что именно Россия начала войну с Украиной, захватив украинские территории.

Напомним, во вторник, 2 февраля, сроком на пять лет были введены санкции против трех украинских телеканалов и народного депутата Тараса Козака.



Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении объяснил санкции СНБО.

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