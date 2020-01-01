В Харькове мать бросила посреди улицы малолетнюю дочь

Об инциденте правоохранителям сообщил очевидец, который остался с брошенной матерью двухлетней девочкой, чтобы не произошло беды.

В Харькове женщина с маленьким ребенком появилась на проезжей части, после чего оставила малышку на улице на проспекте Тракторостроителей без присмотра и сбежала. Очевидцы вызвали полицию. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области.

По словам заявителя, женщина была в неадекватном состоянии. После своего "марафона" на проезжей части она оставила ребенка одного и скрылась.

Вскоре полицейские установили личность матери девочки.

"Выяснилось, что это 30-летняя харьковчанка, которая подсела на наркотики. Сейчас устанавливается ее местонахождение для привлечения к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Также правоохранители рассказали, что внесли информацию об инциденте в Единый учет Харьковского районного управления полиции № 2.

Саму же девочку 2018 года рождения доставили в детскую больницу.

Дальнейшую судьбу малышки будет решать служба по делам детей Московского района Харькова.

Ранее в Харькове открыли уголовное дело по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за тремя детьми.

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