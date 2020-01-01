Сепаратисты дистанционно минировали позиции ВСУ

Противник с помощью БПЛА дистанционное минировали территорию перед позициями украинских защитников миной ПОМ-2.

У украинских военных сутки прошли без потерь Facebook/ Оперативно-тактичне угруповання Схід

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили в пресс-центре штаба операции ООС.

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“За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет“, - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Также, недалеко от населенного пункта зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями украинских защитников миной ПОМ-2. Неподалеку Светлодарска враг вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток в районе населенного пункта Богдановка наемники осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Водяног на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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“С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших воинов нет“, - подчеркнули в сводке, добавив, что вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним, за сутки 4 февраля на Донбассе зафиксировали четыре обстрела, был ранен украинский военный.