Итоги 5 февраля: Индийская вакцина для Украины и трудовые книжки

Зеленский объяснил блокировку каналов "железобетонными причинами"; Украина закупит 12 млн доз индийской вакцины: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

За сутки, 4 февраля, в Украине 4 923 новых случая COVID-19

С начала пандемии в Украине подтверждено 1 237 169 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 063 591 человек (8 185 – за сутки), а 23 387 – умерли (158 – за сутки). Продолжают болеть 150 191 человек.

Смертельный пожар в Запорожье: Завхозу больницы грозит до восьми лет

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В Запорожье следователи объявили подозрение работнику больницы, где во время пожара погибли трое пациентов и врач.

Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы подозревается в совершении уголовных преступлений, которые квалифицируются как нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

Рада разрешила электронные трудовые книжки

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Народные депутаты Верховной рады приняли в целом законопроект № 3632, который предусматривает введение в Украине учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Закон урегулирует механизмы накопления, обработки и использования этой информации. Например, для подтверждения стажа работы и назначения пенсии. Предусматривается пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

В Минздраве подтвердили продление карантина до 30 апреля

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Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, что карантин в Украине будет продлен до 30 апреля.

Так, министр заявил, что власти уже разработали нормативный акт, который направлен на регулировку карантинных ограничений на территории страны. Что касается ограничительных мер, то они будут ослаблены.

Украина договорилась о поставках еще 12 млн доз вакцин

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Украина подтвердила получение еще 12 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента Владимира Зеленского.

Как пояснил глава Минздрава, в Украину будут поставляться вакцины, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США). Но производятся эти препараты по лицензионным соглашениям компанией Serum Institute в Индии.

Зеленский объяснил блокировку каналов “железо-бетонными причинами“

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Для блокировки телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZIK были “железо-бетонные причины“, но огласить их пока невозможно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к нации в пятницу, 5 февраля.

“Не кажется ли вам, что если даже я - человек которого часто просили “это не говорить”, “а вот про это - не шутить”; человек, которому запрещали концерты, фильмы и сериалы, который ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова, так вот – если при всем этом, я принял такое решение, то на это были весомые, железо-бетонные причины?“ – задается вопросом Зеленский.