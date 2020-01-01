В Украине снижается суточный прирост COVID-19
За минувшие сутки в Украине выявили 4310 случаев заражения коронавирусом, 129 пациентов скончалось, 7 158 человек выздоровели. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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За вчера госпитализировали 1884 человека; за сутки сделали 41 410 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).
В Украине с начала пандемии обнаружили 1 241 479 случаев COVID-19; выздоровели 1 070 749 человек и 23 516 пациентов умерли.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 212 случаев;
- Винницкая область — 247 случаев;
- Волынская область — 99 случаев;
- Днепропетровская область — 306 случаев;
- Донецкая область — 125 случаев;
- Житомирская область — 124 случая;
- Закарпатская область — 221 случай;
- Запорожская область — 227 случаев;
- Ивано-Франковская область — 498 случаев;
- Киевская область — 295 случаев;
- Кировоградская область — 43 случая;
- Луганская область — 54 случая;
Читай также: Минздрав заявил о сотнях повторных заражений COVIDЛьвовская область — 286 случаев;
- Николаевская область — 82 случая;
- Одесская область — 176 случаев;
- Полтавская область — 111 случаев;
- Ровенская область — 111 случаев;
- Сумская область — 97 случаев;
- Тернопольская область — 120 случаев;
- Харьковская область — 225 случаев;
- Херсонская область — 67 случаев;
- Хмельницкая область — 132 случая;
- Черкасская область — 111 случаев;
- Черновицкая область — 258 случаев;
- Черниговская область — 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне сообщалось о 4 923 новых случаев заражения коронавирусом, что было меньше показателя предыдущего дня.