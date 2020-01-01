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В Украине снижается суточный прирост COVID-19

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Число заболевших коронавирусом украинцев почти в два раза меньше количества выздоровевших.
В пятницу госпитализировали 1 884 украинца с коронавирусом
В пятницу госпитализировали 1 884 украинца с коронавирусом
Скриншот

За минувшие сутки в Украине выявили 4310 случаев заражения коронавирусом, 129 пациентов скончалось, 7 158 человек выздоровели. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За вчера госпитализировали 1884 человека; за сутки сделали 41 410 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).

В Украине с начала пандемии обнаружили 1 241 479 случаев COVID-19; выздоровели 1 070 749 человек и 23 516 пациентов умерли.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 212 случаев;
  • Винницкая область — 247 случаев;
  • Волынская область — 99 случаев;
  • Днепропетровская область — 306 случаев;
  • Донецкая область — 125 случаев;
  • Житомирская область — 124 случая;
  • Закарпатская область — 221 случай;
  • Запорожская область — 227 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 498 случаев;
  • Киевская область — 295 случаев;
  • Кировоградская область — 43 случая;
  • Луганская область — 54 случая;

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    Львовская область — 286 случаев;
  • Николаевская область — 82 случая;
  • Одесская область — 176 случаев;
  • Полтавская область — 111 случаев;
  • Ровенская область — 111 случаев;
  • Сумская область — 97 случаев;
  • Тернопольская область — 120 случаев;
  • Харьковская область — 225 случаев;
  • Херсонская область — 67 случаев;
  • Хмельницкая область — 132 случая;
  • Черкасская область — 111 случаев;
  • Черновицкая область — 258 случаев;
  • Черниговская область — 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне сообщалось о 4 923 новых случаев заражения коронавирусом, что было меньше показателя предыдущего дня.

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Теги: статистика, пандемия, коронавирус, Минздрав
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Источник: korrespondent.net

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