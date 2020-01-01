В Минздраве ответили, как относятся к частной вакцинации

Частные компании получат право вакцинировать граждан, но при соблюдении некоторых правил.

Государство будет только приветствовать проведение вакцинации от COVID-19 частным сектором, при наличии соответствующих медицинских условий. Об этом на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации сказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Укринформ.

Читай также: В Крыму бюджетников принуждают колоть “Спутник V“ – Кориневич

“У нас при наличии условий для проведения вакцинации, сугубо медицинских условий, и при регистрации и использовании вакцин, которые зарегистрированы, мы только приветствуем и никаких ограничений здесь быть не может“, - сказал Степанов.

В то же время, глава МОЗ отметил, что у государства предусмотрены средства для закупки вакцин и завоза их в “количестве достаточном для бесплатной вакцинации“, частный сектор может вакцинировать тех граждан, которые относятся к 5 этапу в плане вакцинации, то есть не относятся к профессиональным, медицинским группам риска, не имеют сопутствующих заболеваний.

Понятно, что мы уже нуждаемся в поддержке бизнеса, в том числе в вопросе, так скажем, промоушена кампании по вакцинации. Если вы посмотрите на последние психологические исследования, около 40-45% людей готовы на бесплатную вакцинацию, - сказал Степанов.

Читай также: Минздрав заявил о сотнях повторных заражений COVID

Он добавил, что государство регулирует очередь на вакцинацию, которая проводится за государственный счет. Вакцинация от COVID-19 на коммерческом рынке очередь формируется другим способом, в соответствии с желанием граждан вакцинироваться за свой счет.

Напомним, Украина договорилась о поставках еще 12 млн доз вакцин. Речь идет о британской и американской вакцине, произведенной по лицензии в Индии.