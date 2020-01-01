Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На железной дороге серьезный сбой движения из-за аварии

Комментариев: 0
В Днепропетровской области авария на железной дороге, поезда сильно задерживаются.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук УЗ

“Укрзализныця“ сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня в Днепропетровской области. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Читай также: “Легла головой на рельсы“: Под Харьковом поезд переехал женщину

Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:

  • поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
  • поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
  • поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;
  • поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.
  • Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.

Напомним, СБУ разоблачила схему фиктивного “ремонта“ поездов Укрзализныци. После такой починки появлялась угроза стабильной работе объектов инфраструктуры.

Поделись:
Теги: поезд, Укрзализныця
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь