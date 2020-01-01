На железной дороге серьезный сбой движения из-за аварии

В Днепропетровской области авария на железной дороге, поезда сильно задерживаются.

“Укрзализныця“ сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня в Днепропетровской области. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

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Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:

поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;

поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;

поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;

поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.

Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.

Напомним, СБУ разоблачила схему фиктивного “ремонта“ поездов Укрзализныци. После такой починки появлялась угроза стабильной работе объектов инфраструктуры.