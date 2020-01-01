Держали в страхе Житомир: СБУ обезвредила банду

Бандиты специализировались на "решении проблем", которые сами и создавали.

На весь экран Свернуть

В Житомире СБУ разоблачила участников группировки, члены которой, искусственно создавая конфликтные ситуации, требовали от людей деньги. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-офицер УСБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

Читай также: СБУ разоблачила предателей, готовивших диверсии

По данным досудебного следствия, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений местный житель привлек к вымогательству нескольких своих знакомых. Создавая искусственные конфликтные ситуации, фигуранты дела требовали у граждан деньги за разрешения “недоразумений“. В случае отказа злоумышленники угрожали потерпевшим и их родным физической расправой и уничтожением имущества.

Оперативники задокументировали вымогательство участниками группы тысячи долларов США от очередной жертвы. Чтобы ускорить выплату “долга“, злоумышленники прибегли к моральному давлению, поставив мужчину “на счетчик“.

Читай также: Владельцу крупной строительной сети сообщили подозрение

Фигуранта уголовного производства правоохранители задержали в центре Житомира во время получения очередного транша. Ранее сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи денег рэкетирам.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении организатору группы о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов дела и привлечения к уголовной ответственности всех участников группировки.

Напомним, СБУ задержала этническую банду фальшивомонетчиков. Изъяли 25 тысяч фальшивых долларов, клише и оборудование.