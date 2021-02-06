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Google посвятил дудл 25-летию украинской станции Академик Вернадский

Комментариев: 1
В компании Google поздравили украинских полярников с годовщиной основания станции. Юбиляры уже отреагировали.
Дудл в честь 25-летия станции Академик Вернадский
Дудл в честь 25-летия станции Академик Вернадский
скриншот

Компания Google сделал подарок Украине, посвятив в субботу, 6 февраля, свой дудл 25-летию украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Так, на стартовой странице поиска Google сегодня размещена украинская антарктическая станция и веселые пингвины вокруг. А если нажать на нее, можно перейти к различным информационным ссылкам об Антарктиде и Украине в ней.

Такой подарок команда Google сделала в честь юбилея станции.

"Поздравляем с 25-летием команду станции Академик Вернадский и Национальный антарктический научный центр Украины, которые занимаются важными для сохранения окружающей среды исследованиями", - говорится в официальном блоге команды Google.

В украинском Национальном антарктическом научном центре уже отреагировали на поздравление.

"Спасибо за такой замечательный подарок, благодаря которому о нашей станции и юбилее узнают почти все пользователи интернета в Украине", - написала пресс-служба антарктического центра.

Ранее сообщалось, что американцу через полвека вернули потерянный в Антарктиде бумажник.

К украинским полярникам пришел в гости пингвин

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Теги: Google, Антарктида, дудли, Вернадський, дудл
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    06.02.2021, 12:29
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
ха, прикольно - в натуре на стартовой станция с Украинским флагом
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