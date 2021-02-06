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"Как бы это ни злило РФ, нужна модернизация "Минска" – Резников

Комментариев: 3
Необходимость пересмотра Минских соглашений в Кабмине считают очевидной.
Алексей Резников
Алексей Резников
Фейсбук МинВОТ

Дополнительные переговорные платформы могут помочь побудить Россию сесть за стол переговоров для завершения войны на Донбассе. Такое мнение в интервью Укринформу в рамках визита в Польшу выразил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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“Мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны“, - подчеркнул Резников.

Он отметил, что “нормандский формат“ переговоров не выполнил свою функцию, поскольку не привел к завершению войны на Донбассе.

И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным. Кроме того, надо смотреть, кто еще может принести пользу таким переговорам, - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что “нормандия” – это хорошо, но должно быть что-то еще. Президент считает, что, помимо “нормандского”, нужно ввести еще какой-то другой формат переговоров.

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Теги: конфликт на Донбассе, Резников, Россия, Минские соглашения, нормандская четверка
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Комментариев (3)
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pay_999    06.02.2021, 11:33
Оценка:  -22
pay_999
в реале Минск 2 был подписан второпях Петей чтобы не было окончательного разгрома , но теперь Украина не хочет этого выполнять.
Путин-Xyйло    06.02.2021, 12:11
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
"Выполним" сразу после того как ПЫНЯ ботоксный подпишет признание что раша воюет в Украине с февраля 2014 года!
БРОКЕР_666    06.02.2021, 12:16
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
лучше пусть верхушка едино0тсосов признает что оно сдохло в феврале 16го... кстати ровно 5 годков прошло - это надо отметить
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