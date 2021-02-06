"Как бы это ни злило РФ, нужна модернизация "Минска" – Резников

Необходимость пересмотра Минских соглашений в Кабмине считают очевидной.

Дополнительные переговорные платформы могут помочь побудить Россию сесть за стол переговоров для завершения войны на Донбассе. Такое мнение в интервью Укринформу в рамках визита в Польшу выразил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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“Мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны“, - подчеркнул Резников.

Он отметил, что “нормандский формат“ переговоров не выполнил свою функцию, поскольку не привел к завершению войны на Донбассе.

И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным. Кроме того, надо смотреть, кто еще может принести пользу таким переговорам, - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что “нормандия” – это хорошо, но должно быть что-то еще. Президент считает, что, помимо “нормандского”, нужно ввести еще какой-то другой формат переговоров.