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Владимир Зеленский креативно поздравил жену с Днем рождения

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Президент опубликовал стихотворение, которое сопроводил милым фото супруги.
Зеленский опубликовал необічное фото супруги
Зеленский опубликовал необічное фото супруги
Зеленский / Instagram

В субботу, 6 февраля, первой леди Елене Зеленский исполнилось 43 года. Президент Владимир Зеленский традиционно поздравил жену в сети, но на этот раз удивил креативом.

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Владимир написал стихотворения в честь любимой и показал ее милое и смешное фото. Поздравительный пост появился в персональном инстаграм-профиле Зеленского.

З днем народження, моя.

Обожнюю думки твої.

Дякую за те, що було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

Найкращі (для мене) в світі.

Дякую за все.

З любов’ю, твій ВЗ.

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Напомним, ранее Елена Зеленская трогательно поздравила мужа-президента с 43-летием. 25 января Владимир Зеленский отметил день рождения.

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Теги: Зеленский, Елена Зеленская, президент, День рождения
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