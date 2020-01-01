Во Львове ночью горела пятиэтажка, есть жертвы

Медики госпитализировали троих человек, из которых один - ребенок. Еще одну женщину спасти не удалось.

Во Львове в ночь на субботу, 6 февраля, произошел пожара в квартире пятиэтажного дома. Одна женщина погибла и трое человек, из которых один ребенок, госпитализированы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 февраля в 00:18 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Липовая Аллея. Пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных вся квартира была охвачена огнем и токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку дома.

Во время разведки пожара и осмотра задымленных помещений дома спасатели обнаружили без сознания двух людей, которых на руках вынесли на улицу и с признаками отравления продуктами горения передали медикам. Также из охваченного дымом дома спасатели вынесли на руках ребенка, которого медики госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения. Всего из задымленных помещений пожарные в спасательных устройствах вывели на свежий воздух восемь человек.

Также в квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Погибшей оказалась мать хозяйки квартиры.

В 00:48 пожарные локализовали пожар и в 00:54 полностью ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекли 24 человека личного состава и пять единиц спецтехники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

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