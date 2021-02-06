Зеленский стихами поздравил жену с днем рождения

Глава государства поздравил первую леди стихотворением на украинском языке, отметив, что без нее бы не стал тем, кем есть.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 6 февраля, поздравил жену Елену с днем рождения. Стихотворное поздравление глава государства разместил в Instagram.

В пожеланиях он выразил благодарность первой леди за поддержку и за детей, а также отметил решающую роль Елены Зеленской в его карьере.

Елене Зеленской сегодня исполняется 43 года. Она родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге.

Напомним, сам Зеленский праздновал день рождения на прошлой неделе. В этот день он похвастался бицепсами в соцсети.

Как сообщалось, накануне Зеленский опубликовал видеообращение, в котором объяснил санкции СНБО.

Елена Зеленская. Факты о первой леди

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