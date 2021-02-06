Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский стихами поздравил жену с днем рождения

Комментариев: 1
Глава государства поздравил первую леди стихотворением на украинском языке, отметив, что без нее бы не стал тем, кем есть.
Зеленский поздравил жену с днем рождения
Зеленский поздравил жену с днем рождения

Президент Владимир Зеленский в субботу, 6 февраля, поздравил жену Елену с днем рождения. Стихотворное поздравление глава государства разместил в Instagram.

В пожеланиях он выразил благодарность первой леди за поддержку и за детей, а также отметил решающую роль Елены Зеленской в его карьере.

 

Елене Зеленской сегодня исполняется 43 года. Она родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге.

Напомним, сам Зеленский праздновал день рождения на прошлой неделе. В этот день он похвастался бицепсами в соцсети.

Как сообщалось, накануне Зеленский опубликовал видеообращение, в котором объяснил санкции СНБО.

Елена Зеленская. Факты о первой леди

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: стих, день рождения, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
fjyhffdlf    06.02.2021, 14:14
Оценка:  -23
fjyhffdlf
Вова,а на рояле поздравишь ту,из-за которой ты стал фееричным долбойобом?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь