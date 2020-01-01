На Прикарпатье скрутили банду "умников"

Преступники тщательно планировали свои действия и грамотно использовали меры конспирации.

Правоохранители Ивано-Франковской области задержали злоумышленников, на счету которых не менее пяти тяжких преступлений. Следователи сообщили мужчинам о подозрениях в совершении уголовных преступлений. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - около полумиллиона гривен для каждого, сообщает МВД.

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Полицейские выяснили, что в состав преступной группы входили четыре ранее судимых жителей Надвирнянского района - 1977, 1987, 1991 и 1994 рождения. Свои преступления злоумышленники продумывали заранее, использовали меры конспирации.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что задержанные в марте 2019 года, действуя по предварительному сговору, проникли в гаражное помещение жителя села Пнив и похитили транспортное средство.

В следующем году преступная группа обокрала дом жителя этого же населенного пункта. Из помещения домовладения злоумышленники похитили золотые изделия.

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Еще одно преступление задержанные совершили в мае 2020 года. В городе Надворная мужчины, используя легковоспламеняющееся вещество, подожгли входные двери и окна двух торговых заведений, здание одного из государственных учреждений района, а также автомобиль.

В течение года правоохранители провели кропотливую работу: провели комплекс специальных полицейских мероприятий, установили обстоятельства указанных преступлений, разыскали подозреваемых, собрали доказательную базу.

Вчера, 5 февраля, трех злоумышленников задержали оперативники Управления уголовного розыска, следователи (детективы) областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области. В задержании принимали участие бойцы спецподразделения роты полиции особого назначения.

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По месту жительства мужчин провели несколько обысков. В результате правоохранители обнаружили и изъяли одежду, средства маскировки и другие вещи, подтверждающие их причастность к преступной деятельности.

Полицейские сообщили задержанным о подозрениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 185 (Кража с проникновением в жилище или иное помещение), ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение или уничтожение имущества) через ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, СБУ обезвредила банду, которая держала в страхе Житомир. Бандиты специализировались на “решении проблем“, которые сами и создавали.