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На Донбассе при обстреле ранены двое бойцов ВСУ

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"Режим тишины" на фронте соблюдается всё хуже.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pressjfo.news

В субботу, 6 февраля около 13.00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

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“Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное“, - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

При этом отмечается, что украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела “режим тишины“ на обоих участках фронта и направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

Напомним, сепаратисты дистанционно минировали позиции ВСУ. Противник с помощью БПЛА дистанционное минировали территорию перед позициями украинских защитников миной ПОМ-2.

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Теги: обстрел, Донбасс, ООС, ТКГ
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