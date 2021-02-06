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Разумков анонсировал конкуренцию с Зеленским

Комментариев: 5
Спикер Рады уверен, что в некоторых делах может составить конкуренцию президенту.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает себя человеком команды президента Владимира Зеленского, но хочет конкурировать с ним в хороших делах. Об этом он заявил в интервью Бабелю.

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“Да, конечно. Мы все одной командой пришли, начинали в далеком 2018 году. При всем уважении, когда многие сегодня рассказывают, какой должна быть команда и что нужно делать, я не помню их в этой команде в офисе на Новоселицкой (там находился первый штаб партии “Слуга народа“ - ред.)“, - подчеркнул Разумков.

Команда — это в первую очередь идеи и принципы, с которыми все сюда заходили. И сюда, и в Офис президента, и в Кабинет министров. Если в команде начинают нарушаться принципы, я считаю, это плохо. Этого допускать нельзя, - добавил он.

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При этом, комментируя тезис журналиста относительно того, что все его последние интервью сводятся к одному тезису: он — конкурент Владимира Зеленского, Разумков отметил:

“Давайте мы будем конкурировать в хороших делах и в хороших достижениях для страны“.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал о дискуссиях с главой государства. “С президентом есть разногласия”, - заявил Разумков.

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Теги: Разумков, Верховная Рада, президент, Зеленский
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    06.02.2021, 17:08
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Все просто. Карабас долго ставил на Бубасика, но Бубасик не хочет защищать его от злого Джо и вообще оказался бандеровцем. Теперь Карабасу нужен новый, более сговорчивый протеже.
Путин-Xyйло    06.02.2021, 17:17
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Если Зеленский - "какая разница", то Разумков - "они одинаковые"!
Путин-Xyйло    06.02.2021, 16:41
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Мудак подбирает отвалившуюся вату
Путин-Xyйло    06.02.2021, 16:46
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Если сравнивать Зеленского и Разумкова, то еще очень большой вопрос - кто из них больше еврей!
Путин-Xyйло    06.02.2021, 16:53
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Как бы случайно так он не голосовал за закрытие пропарашистских пропагандистских помоек!
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