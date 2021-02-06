Разумков анонсировал конкуренцию с Зеленским
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает себя человеком команды президента Владимира Зеленского, но хочет конкурировать с ним в хороших делах. Об этом он заявил в интервью Бабелю.
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“Да, конечно. Мы все одной командой пришли, начинали в далеком 2018 году. При всем уважении, когда многие сегодня рассказывают, какой должна быть команда и что нужно делать, я не помню их в этой команде в офисе на Новоселицкой (там находился первый штаб партии “Слуга народа“ - ред.)“, - подчеркнул Разумков.
Команда — это в первую очередь идеи и принципы, с которыми все сюда заходили. И сюда, и в Офис президента, и в Кабинет министров. Если в команде начинают нарушаться принципы, я считаю, это плохо. Этого допускать нельзя, - добавил он.
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При этом, комментируя тезис журналиста относительно того, что все его последние интервью сводятся к одному тезису: он — конкурент Владимира Зеленского, Разумков отметил:
“Давайте мы будем конкурировать в хороших делах и в хороших достижениях для страны“.
Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал о дискуссиях с главой государства. “С президентом есть разногласия”, - заявил Разумков.