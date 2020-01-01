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Министр Таран объяснил, чем Минобороны отличается от Генштаба

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В рамках реформирования ВСУ на пути к стандартам НАТО были пересмотрены роли ключевых органов военного управления.
Андрей Таран
Андрей Таран
Фейсбук Минобороны

Первый этап реформирования Вооруженных сил Украины существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО. В рамках реформы были созданы новые органы военного управления. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на министра Андрея Тарана.

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Так, в Украине появились современные органы управления:

  • Командование объединенных сил,
  • Командование медицинских сил,
  • Командование сил поддержки,
  • Командование войск связи и кибернетической безопасности.

“Эти меры стали завершением первого этапа реформирования Вооруженных Сил Украины в рамках оборонной реформы и дали старт преобразованиям в соответствии с принципами и подходами НАТО“, - указано в сообщении.

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Таран отметил, что сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между Минобороны и Генеральным штабом в соответствии с типичными демократическими принципами.

Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб – отвечать за ее реализацию и отчитываться министерству, - сказал глава министерства.

Напомним, в Минобороны готовят реформу для вступления Украины в НАТО. Страна откажется от военной иерархии прошлой эпохи.

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Теги: Минобороны, ВСУ, Генштаб, Таран, НАТО
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