На Закарпатье восемь таможенников обвинили в махинациях

Сотрудники таможенного поста Хуст игнорировали фальсифицированные документы и оформляли импорт автомобилей, минимизируя обязательные платежи.

В Закарпатской области восьми инспекторам таможни сообщили о подозрении в махинациях при растаможивании автомобилей. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 6 февраля.

"Организовал противоправную деятельность 31-летний владелец двух частных предприятий. Среди его сообщников – директор одной из фирм и восемь сотрудников таможенного поста Хуст", – говорится в сообщении.

По данным следствия, директор фирмы изготавливал дубликаты товарно-транспортных накладных и техпаспортов транспортных средств, вносил ложные сведения в документы при таможенном оформлении. Это позволяло уменьшать размер таможенных платежей. В свою очередь сотрудники таможенного поста Хуст "игнорировали фальсифицированные документы и оформляли импорт легковых и грузовых (автомобилей), минимизируя обязательные платежи".

В результате такого "сотрудничества" злоумышленники причинили государству более 2 млн гривен убытков – сумму подтверждают проведенные экспертизы.

Накануне правоохранители провели обыски по месту расположения таможенного поста Хуст, в офисах двух фирм и в помещениях фигурантов.

Восьми работникам таможни было сообщено о подозрениях по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст. 28, ч.2 ст.364 (УК Украины). Что касается организатора схемы и руководителя фирмы, то их действиям будет дана правовая оценка сразу после завершения всех необходимых следственных и процессуальных действий.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области через один из таможенных постов ввезли и растаможили по заниженной стоимости почти 200 грузовых автомобилей. Расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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