Счет на миллиарды: В Крыму оценили стоимость опреснителя воды

Строительство только одного опреснительного завода под Ялтой обойдется в несколько миллиардов.

Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте, где из-за засухи введены ограничения на подачу населению, оценивается в 3,3 миллиарда рублей. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на оккупационное “Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма“.

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“В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2021–2023 годы“, - говорится в сообщении.

Как отмечают захватчики, чтобы восполнить дефицит питьевой воды на территории Большой Ялты, потребуется опреснительная установка производительностью 20 тыс. кубических метров в сутки.

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Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов ранее уже заявлял, что запасов подземных вод, достаточных для обеспечения населения Большой Ялты, не обнаружено, поэтому принято решение строить опреснитель морской воды.

Аксенов рассчитывает на строительство четырех опреснителей морской воды мощностью до 20 тысяч кубометров воды в сутки. По его словам, одну из станций планируют построить в селе Фрунзе Сакского района. Места для их установки будут искать также в Судаке, Керчи и Феодосии. Еще один опреснитель хотят построить в Ялте.

Напомним, ранее сообщалось, что запасы воды в Симферопольском водохранилище истощились. Оккупационная администрация заявила об истощении одного из главных водоемов полуострова.