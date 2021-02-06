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Счет на миллиарды: В Крыму оценили стоимость опреснителя воды

Комментариев: 12
Строительство только одного опреснительного завода под Ялтой обойдется в несколько миллиардов.
Ялта в районе Массандры
Ялта в районе Массандры
Википедия

Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте, где из-за засухи введены ограничения на подачу населению, оценивается в 3,3 миллиарда рублей. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на оккупационное “Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма“.

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“В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2021–2023 годы“, - говорится в сообщении.

Как отмечают захватчики, чтобы восполнить дефицит питьевой воды на территории Большой Ялты, потребуется опреснительная установка производительностью 20 тыс. кубических метров в сутки.

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Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов ранее уже заявлял, что запасов подземных вод, достаточных для обеспечения населения Большой Ялты, не обнаружено, поэтому принято решение строить опреснитель морской воды.

Аксенов рассчитывает на строительство четырех опреснителей морской воды мощностью до 20 тысяч кубометров воды в сутки. По его словам, одну из станций планируют построить в селе Фрунзе Сакского района. Места для их установки будут искать также в Судаке, Керчи и Феодосии. Еще один опреснитель хотят построить в Ялте.

Напомним, ранее сообщалось, что запасы воды в Симферопольском водохранилище истощились. Оккупационная администрация заявила об истощении одного из главных водоемов полуострова.

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Теги: Крым, Аксенов, Ялта
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Комментариев (12)
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njkzy_c    06.02.2021, 18:44
Оценка:  +2
njkzy_c
Не водоопреснитель, а влаговыжиматель небесных камней.
БРОКЕР_666    06.02.2021, 18:39
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
будет как с мостом, хоккейной ареной в питере, олимпийской деревней в сочАх - заявили одну сумму а к концу строительства она окажется в 10 раз больше
БРОКЕР_666    06.02.2021, 18:36
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
Herr-anarchist
лишнехромосомная хyйня, новоросия итак ваша - это село в Шкотовском районе Приморского края
БРОКЕР_666    06.02.2021, 18:40
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
учи географию своей недостраны 404, чм0 ордынское
Брюква_и_Клюква    06.02.2021, 17:44
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Хм. Дешевле очищать мокшанскую мочу. Но здесь замкнутый круг: нет воды - нет мочи.
Herr-anarchist    06.02.2021, 18:09
Оценка:  -6
Herr-anarchist
Дешевше для Росії повернути Новоросію
Брюква_и_Клюква    06.02.2021, 18:19
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Куди "повернути? И що таке "Новоросія"?
Herr-anarchist    06.02.2021, 18:30
Оценка:  -5
Herr-anarchist
Учи историю какл?
Брюква_и_Клюква    06.02.2021, 18:39
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Какую историю, мокша? Киселевскую? Не было в истории никакой "Новоросии"
njkzy_c    06.02.2021, 18:40
Оценка:  +1
njkzy_c
У новоотсосии есть история?
сергей11    06.02.2021, 17:43
Оценка:  +6
сергей11
Это называется "Доставать левой рукой правое ухо".. И это без учёта подачи электроэнергии на эти опреснители.
dиk    06.02.2021, 18:09
Оценка:  +7
dиk
да раше по фигу- бабла распиляют норм на этом.
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