Блокировка ТВ-каналов: ООН призвала Киев к балансу

Прекращение вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK повлияет на свободу выражения мнений в Украине, считают в ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Украине после прекращения вещания в стране трех телеканалов. Об этом говорится в заявлении УВКЧП, обнародованном на странице Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

"Решение (президента Украины – ред.) привело к немедленной отмене лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания. УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине. Государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения, включая право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи", – говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что УВКПЧ признает противодействие дезинформации как законную деятельность государства, но при этом подчеркивает важность "сбалансированного подхода, чтобы избежать несоразмерных ограничений права на свободу выражения мнения".

УВКПЧ пообещало провести анализ ситуации и ознакомить заинтересованные стороны с его результатами.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой".

Также стало известно, что независимые адвокаты обжаловали санкции против телеканалов в Верховном суде.

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