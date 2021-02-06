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Блокировка ТВ-каналов: ООН призвала Киев к балансу

Комментариев: 2
Прекращение вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK повлияет на свободу выражения мнений в Украине, считают в ООН.
Решение президента Украины привело к немедленному прекращению вещания телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne
Решение президента Украины привело к немедленному прекращению вещания телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne
Pavlovsky News

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Украине после прекращения вещания в стране трех телеканалов. Об этом говорится в заявлении УВКЧП, обнародованном на странице Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

"Решение (президента Украины – ред.) привело к немедленной отмене лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания. УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине. Государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения, включая право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи", – говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что УВКПЧ признает противодействие дезинформации как законную деятельность государства, но при этом подчеркивает важность "сбалансированного подхода, чтобы избежать несоразмерных ограничений права на свободу выражения мнения".

УВКПЧ пообещало провести анализ ситуации и ознакомить заинтересованные стороны с его результатами.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой".

Также стало известно, что независимые адвокаты обжаловали санкции против телеканалов в Верховном суде.

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Теги: Свобода слова, СМИ, ООН, телевидение, телеканалы, санкции, телеканал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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njkzy_c    06.02.2021, 18:37
Оценка:  +3
njkzy_c
Обеспокоенность ООН в дупу.
БРОКЕР_666    06.02.2021, 18:34
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
а не пошло бы то оон нахyй быстрыми скачками? когда у УКРАИНЫ ордынцы отжимали крым и развязывали войну на донбассе, оон только выраж0пывало свою обеспокоенность, а теперь блять ун их в мошонке воши зачесались? твари паскудные на содержании кремля
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