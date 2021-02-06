Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело МН17: Украину не привлекут к ответственности

Комментариев: 2
Украина не знала, что гражданская авиация была в опасности в июле 2014 года на Донбассе, установило независимое расследование.
Место падения самолета Boeing-777 на Донбассе
Место падения самолета Boeing-777 на Донбассе
Getty Images

Нидерланды не будут привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство над Донбассом в июле 2014 года, когда был сбит самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17. Об этом сообщило нидерландское издание NU.

Так, согласно независимому расследованию, Украина не знала, что гражданская авиация была в опасности. Как заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, недостаточно доказательств, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства.

Нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую Украина сыграла в катастрофе МН17. Среди прочего, депутаты хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

В отчете Фонда безопасности полетов отмечается, что "было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта ", говорится в письме Блока депутатам.

Кроме того, похоже, что российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации, отметил министр.

В парламенте Нидерландов попросили провести расследование в октябре 2019 года. Затем Нидерланды обратились к России и Украине с просьбой о сотрудничестве.

"На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось", – сказал Блок.

Напомним, 1 февраля в Нидерландах Окружной суд Гааги продолжил судебное разбирательство по делу о сбитом Boeing-777.

Также сообщалось, что слушания по существу по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 назначили на 7 июня 2021 года.

Ранее судьи отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы. Соответсвующее ходатайство подала защита россиянина Олега Пулатова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, авиакатастрофа, самолет, Boeing, Нидерланды, донбасс, самолеты, Boeing-777, сбит боинг, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Боинг 777, Крушение Боинга 777, новости Донбасса, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Р_И_К    06.02.2021, 20:17
Оценка:  +1
Р_И_К
Какжытак! Да, мокши?
nikolaroman1952    06.02.2021, 20:00
Оценка:  +1
nikolaroman1952
"российские органы гражданской авиации ... также не видели угрозы для гражданской авиации" -- как так, ведь РФ закрыла своё пространство за несколько часов до падения MH17.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь