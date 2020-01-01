Штаб ООС заявил о новых потерях на Донбассе

С начала текущих суток на Донбассе погибли двое украинских военных и еще четверо получили ранения.

В Донецкой области в районе города Марьинка погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, один пострадавший при взрыве госпитализирован. Еще один военнослужащий ранен возле Песков, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в субботу, 6 февраля.

"В районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников – погибли, за жизнь третьего борются медики", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

"Также, в результате обстрела противником украинских позиций из стрелкового оружия вблизи Песков, получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в штабе.

О действиях сепаратистов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ранее в субботу сообщалось, что ранения на Донбассе получили два бойца ВСУ. Враг открыл огонь около 13:00 в районе Торецка и Северодонецка. Всего с начала суток сепаратисты уже 10 раз открывали огонь.

Напомним, за сутки 5 февраля на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов. Противник с помощью БПЛА дистанционно минировал территорию перед позициями ВСУ. Тогда украинские военные не пострадали.

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