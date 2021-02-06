Зеленский получил приглашение посетить Антарктиду

Впервые в истории президент Украины в режиме реального времени пообщался с полярниками, которые работают на станции Академик Вернадский.

Зеленский в режиме реального времени пообщался с полярниками Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским полярникам по случаю 25-летия антарктической станции Академик Вернадский, а также пообщался с полярниками, от которых получил приглашение посетить Антарктиду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 6 февраля.

Так, орденом князя Ярослава Мудрого III степени награжден директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко, который был первым послом Украины в Великобритании и способствовал бесплатной передаче нашему государству британской антарктической станции Фарадей.

Также посмертно был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени директор Центра антарктических исследований в 1993-1999 годах Петр Гожик.

Кроме того, впервые в истории президент Украины в режиме реального времени пообщался с полярниками, которые работают на станции Академик Вернадский.

Это общение происходило через видеосвязь. В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр образования и науки Сергей Шкарлет, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Президент поинтересовался, что государство может сделать, чтобы улучшить условия на станции, помочь полярникам развивать науку, делать качественные исследования. Они попросили у Зеленского предоставить им ледокол, который помог бы проводить исследования без ограничений. Президент заверил, что государство сделает все, чтобы антарктическая станция имела свой ледокол. Он поставил задачу Офису президента и Кабмину вместе выработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос.

Начальник 25-й антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

Украина получила свою антарктическую станцию Академик Вернадский 6 февраля 1996 года на основании межправительственного Меморандума о передаче Украине британской антарктической станции Фарадей. Она расположена на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова. Сейчас это единственная украинская антарктическая станция. Целый год там работают 11-13 полярников.

Напомним, в январе Украина отправила сезонную экспедицию в Антарктиду. Сообщалось, что в этот раз наибольший объем работ будет у технических специалистов. Им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции Академик Вернадский. Такая масштабная модернизация станции будет проводиться впервые.

Google посвятил дудл 25-летию украинской станции Академик Вернадский

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