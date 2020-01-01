Во Львове избили экипаж патрульной полиции

Участники драки на улице Зеленой повели себя агрессивно. Один из них нанес патрульным телесные повреждения.

Во Львове правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений патрульным. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 6 февраля.

Укзано, что сегодня в 1:30 ночи экипаж патрульных во время несения службы увидел драку на улице Зеленой.

"Патрульные остановились возле мужчин, чтобы пресечь правонарушение. Однако неизвестные на замечания правоохранителей не реагировали, вели себя агрессивно, один из них нанес патрульным телесные повреждения", – говорится в сообщении.

В итоге участников драки доставили в Львовское районное управление полиции и установили их личности. Ими оказались львовяне в возрасте 29, 32 и 48 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Укаины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 5 лет лишения свободы.

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