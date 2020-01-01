В Закарпатской области затопило кладбище
В Закарпатской области вода затопила кладбище в городе Мукачево. Об этом сообщил местный телеканал М-Студио в субботу, 6 февраля.
"В одном из микрорайонов Мукачево – Паланок затопило кладбище. В воде оказалась именно та часть кладбища, где находятся "свежие" могилы", – говорится в сообщении.
В ГСЧС заявили, что ожидали подтопления из-за сильных дождей и снегопадов, сообщает Укринформ.
"В том микрорайоне протекает река Латорица, и нам передавали прогноз о повышении уровня воды в ней, но выход на пойму ожидается ниже руслом – в районе села Малые Геевцы, это уже Ужгородский район", – сказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.
Отмечается, что на подтопленное кладбище уже выехали спасатели. Они оценят ситуацию и попытаются откачать воду.
Cмотрите фотогалерею: В Закарпатской области затопило кладбище
Напомним, на этой неделе в Одессе затопило улицы из-за тающего снега. Потепление и дождь превратили дороги в реки. Глубина луж на некоторых улицах достигала 10 сантиметров.
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