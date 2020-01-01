На подтопленное кладбище уже выехали спасатели. Они оценят ситуацию и попытаются откачать воду.

В ГСЧС ожидали подтопления из-за сильных дождей и снегопадов М-Студио

В Закарпатской области вода затопила кладбище в городе Мукачево. Об этом сообщил местный телеканал М-Студио в субботу, 6 февраля.

"В одном из микрорайонов Мукачево – Паланок затопило кладбище. В воде оказалась именно та часть кладбища, где находятся "свежие" могилы", – говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что ожидали подтопления из-за сильных дождей и снегопадов, сообщает Укринформ.

"В том микрорайоне протекает река Латорица, и нам передавали прогноз о повышении уровня воды в ней, но выход на пойму ожидается ниже руслом – в районе села Малые Геевцы, это уже Ужгородский район", – сказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Отмечается, что на подтопленное кладбище уже выехали спасатели. Они оценят ситуацию и попытаются откачать воду.

Cмотрите фотогалерею: В Закарпатской области затопило кладбище

Напомним, на этой неделе в Одессе затопило улицы из-за тающего снега. Потепление и дождь превратили дороги в реки. Глубина луж на некоторых улицах достигала 10 сантиметров.

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