Россия ответит на блокирование ТВ-каналов – Кулеба

Дмитрий Кулеба поблагодарил украинское общество за его "зрелость" в вопросе санкции СНБО в отношении телеканалов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что Россия ответит Украине на блокирование трех телеканалов – 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, обнародованном в субботу, 6 февраля.

"Я думаю, что именно сейчас у них (России – ред.) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит", – сказал Кулеба.

Он считает, что Украина должна подходить к этому вопросу как зрелое государство.

"Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", – отметил глава МИД.

Кулеба поблагодарил украинское общество за его "зрелость" в вопросе санкции СНБО в отношении телеканалов. Он назвал очень важным, что и эксперты, и гражданское общество поддержали украинское государство в этом решении.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой".

Также стало известно, что независимые адвокаты обжаловали санкции против телеканалов в Верховном суде.

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