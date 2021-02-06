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Россия ответит на блокирование ТВ-каналов – Кулеба

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Дмитрий Кулеба поблагодарил украинское общество за его "зрелость" в вопросе санкции СНБО в отношении телеканалов.
Дмитрий Кулеба ждет, когда "прилетит" ответ от России
Дмитрий Кулеба ждет, когда "прилетит" ответ от России
Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что Россия ответит Украине на блокирование трех телеканалов – 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, обнародованном в субботу, 6 февраля.

"Я думаю, что именно сейчас у них (России – ред.) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит", – сказал Кулеба.

Он считает, что Украина должна подходить к этому вопросу как зрелое государство.

"Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", – отметил глава МИД.

Кулеба поблагодарил украинское общество за его "зрелость" в вопросе санкции СНБО в отношении телеканалов. Он назвал очень важным, что и эксперты, и гражданское общество поддержали украинское государство в этом решении.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой".

Также стало известно, что независимые адвокаты обжаловали санкции против телеканалов в Верховном суде.

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Теги: Россия, Украина, Свобода слова, МИД Украины, Медведчук, Козак, МИД, телеканалы, санкции, телеканал, Виктор Медведчук, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    06.02.2021, 22:59
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Неужели расЦия заблокирует украиноязычные телеканалы на своей территории?! А, их нет, ну тогда путь блокируют свой задний проход
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