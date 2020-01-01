Гражданин Украины умер в российской колонии – правозащитники

В местах лишения свободы Владимир Здоренко заразили ВИЧ. Украинцу не предоставили необходимую медицинскую помощь.

Гражданин Украины Владимир Здоренко скончался на территории России в исправительной колонии №1 в Адыгее. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на ведущего эксперта Регионального центра прав человека (РЦПЧ) Романа Мартыновского.

По его информации, Здоренко осудили в аннексированном Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права (МГП) украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.

Утверждается, что в местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ. Украинцу не предоставили необходимую медицинскую помощь, что также является нарушением МГП.

Напомним, в 2020 году 16 крымских политзаключенных приговорили к срокам до 19 лет лишения свободы. При этом 424 человека лишены права на справедливый суд и 77 – незаконно этапированы за пределы Крыма.

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