В МИД оценили шансы Украины получить безвиз с США

Дмитрий Кулеба рассказал, что возможно введение госпрограмм мобильности, по которым проще будет попасть в Штаты.

На сегодняшний день нереально получить безвиз с США, заявил Дмитрий Кулеба МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас добиться безвизового режима с Соединенными Штатами нереально. Об этом глава МИД заявил в интервью изданию Радио Свобода, опубликованном в субботу, 6 февраля.

"Когда-нибудь мы, безусловно, будем добиваться такого (безвиза с США - ред.). Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США речь не идет", - уточнил политик.

В то же время, по его словам, возможны госпрограммы мобильности, по которым украинцы смогут больше путешествовать в Штаты, а американцы - в Украину.

"Нам это очень нужно", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в страну и транзитного проезда через украинскую территорию для британцев.

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