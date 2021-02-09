Подана заявка на регистрацию вакцины Sinovac в Украине – Reuters

У компании Лекхим есть соглашение с Sinovac о поставке 5 млн доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 млн доз по схеме госзакупок.

Украина договорилась с Sinovac еще до получения результатов испытаний вакцины Sinovac Biotech

Украинская фармацевтическая компания Лекхим подала заявку на регистрацию в Украине китайской вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной китайской Sinovac. Поставки запланированы на конец марта, сообщает Reuters.

Указано, что у Лекхим есть соглашение с ведущим китайским производителем вакцин о поставке 5 млн доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 млн по схеме государственных закупок, в первой половине 2021 года. Однако перед отгрузкой вакцина Sinovac должна пройти государственную регистрацию в Украине.

Ранее стало известно, что Sinovac может с задержкой начать поставки вакцин от коронавируса в Украину. В письме правительству компания просила разрешить перенос поставки первой партии с марта на апрель. Это связано с задержками со стороны регулирующих органов Китая, который только недавно одобрил вакцину, и Украины – только недавно был принят закон о регистрации вакцин.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт с Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн гривен.

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