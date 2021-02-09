Названы банки, которые пройдут оценку устойчивости

Всего Нацбанк проведет оценку 30 банков, на которые приходится 90% активов банковской системы.

Нацбанк в 2021 году восстановит оценку устойчивости в 30 банках, на которые приходится 90% активов банковской системы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора во вторник, 9 февраля.

В частности, банки, в которых проведут стресс-тесты, были отобраны по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск, объем депозитов, привлеченных от домохозяйств и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам.

В перечень вошли ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Райффайзен банк Аваль, Сбербанк, Укрсиббанк, ОТП банк, Креди Агриколь Банк, ПроКредит банк, Кредобанк, Идея банк, Правэкс банк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Универсал банк, банк Кредит Днепр, Мегабанк, А-банк, МТБ банк, Индустриалбанк, Банк инвестиций и сбережений, Аккордбанк, банки Южный, Форвард, Львов, Альянс, Глобус и Восток.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного и основного капитала.

"Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году будут обнародованы позже на сайте Национального банка", - сказано в сообщении.

Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими "острой фазы коронакризиса". Особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества.

Напомним, что ранее в банках Украины снизилась доля проблемных кредитов. Госбанки проделали масштабную работу по очистке портфелей от неработающих кредитов, говорят в НБУ.

Также сообщалось, что в Украине вырос объем безналичных платежей. Большинство платежей в 2020 году отправили через Систему электронных платежей банки Украины и их филиалы. В среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн.

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