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На Львовщине из снежной ловушки спасли 15 лебедей

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Двоих из спасенных птиц, которые очень долго пробыли на льду, пришлось передать зоозащитникам.
Во Львовской области спасли 15 лебедей, которые примерзли ко льду
Во Львовской области спасли 15 лебедей, которые примерзли ко льду
ДСНС

В городе Сокаль на Львовщине работники ГСЧС спасли 15 лебедей, которые примерзли ко льду на реке Западный Буг. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщают в Сокольском отделении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Инцидент произошел 8 февраля. К спасателям дважды обращались люди и сообщали о лебедях в ледяной ловушке.

Прибыв на реку, сотрудники ГСЧС увидели около 15 лебедей, которые примерзли ко льду.

Отмечается, чтобы добраться до птиц работники ГСЧС с помощью лодки, багра и веревки спустились на лед и пробили дорогу. Лебедей освободили от ледовой ловушки и выпустили на воду, а двух, которые очень долго находились в ледяной ловушке и не смогли самостоятельно передвигаться, передали волонтерам зоозащиты.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям города с просьбой помочь с уборкой снега. 

Также сообщалось, что на Львовщине из-за снегопада ограничивают движение на автомобильных дорогах.

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Теги: Львовская область, птицы, спасатель, морозы, лебеди
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Источник: korrespondent.net

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