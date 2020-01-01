На Львовщине из снежной ловушки спасли 15 лебедей
В городе Сокаль на Львовщине работники ГСЧС спасли 15 лебедей, которые примерзли ко льду на реке Западный Буг. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщают в Сокольском отделении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Инцидент произошел 8 февраля. К спасателям дважды обращались люди и сообщали о лебедях в ледяной ловушке.
Прибыв на реку, сотрудники ГСЧС увидели около 15 лебедей, которые примерзли ко льду.
Отмечается, чтобы добраться до птиц работники ГСЧС с помощью лодки, багра и веревки спустились на лед и пробили дорогу. Лебедей освободили от ледовой ловушки и выпустили на воду, а двух, которые очень долго находились в ледяной ловушке и не смогли самостоятельно передвигаться, передали волонтерам зоозащиты.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям города с просьбой помочь с уборкой снега.
Также сообщалось, что на Львовщине из-за снегопада ограничивают движение на автомобильных дорогах.
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